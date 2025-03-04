राधिका-अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी को हुए एक साल, देखें स्पेशल मोमेंट्स की खूबसूरत तस्वीरें
Shreya Pandey
| Mar 04, 2025
मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने राधिका मर्चेंट से 2 जुलाई को शादी रचाई थी.
शादी से पहले इन्होंने कई जगह प्री वेडिंग भी सेलिब्रेट किया था. इस प्री वेडिंग में बॉलीवुड स्टार सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए थे.
आज हम आपको अनंत और राधिका प्री वेडिंग की कुछ खास तस्वीरें दिखा रहें हैं. फोटोज में दोनों बेहद खूबसूरत लग रहें हैं.
इस फोटो में अनंत और राधिका बेहद खूबसूरत लग रहें हैं. राधिका की स्माइल बहुत प्यारी लग रही है.
इस फोटो में अनंत ने ब्लैक और राधिका ने सफेद ड्रेस पहना है. दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है.
मैचिंग कलर के कपडे में राधिका देसी बार्बी लग रही हैं. अनंत भी एकदम चार्मिंग लग रहें हैं.
इस फोटो में राधिका प्रिंसेस लग रही थीं. वहीं ब्लैक ड्रेस में अनंत भी प्रिंस लग रहें हैं.
