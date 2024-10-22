राघव चड्ढा ने बरसाया परीणीति पर प्यार, किया इस अंदाज में बर्थडे विश
वहीं परिणीति चोपड़ा की नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए तक की है. वो बहुत सी लग्जरी कारें और मुंबई में एक सी फेसिंग घर की मालकिन हैं.
राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन हैं. वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी हैं.
राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया पर परिणीति के साथ फोटोज पोस्ट की हैं.
राघव की नेटवर्थ में उनकी दो कारें और 5 लाख तक के गहने शामिल हैं.
राघव चड्ढा ने परिणीति की सिंगल फोटोज भी पोस्ट की हैं जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही हैं.
राघव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है.
राघव चड्ढा ने कुछ समय पहले GQ मैगजीन से इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी नेटवर्थ 50 लाख रुपए तक है.
राघव ने लिखा 'तुम्हारे बर्थडे पर आज तुम और भी वाइजर और स्टनिंग बनो, मैं आशा करता हूं, तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं'.
राघव ने आगे लिखा 'तुम, परी तुम मेरी सबसे किमती गिफ्ट हो और मैं हमेशा ऐसे ही वो सारी चीजे करूंगा. जिससे तुम्हारी हंसी बरकरार रहे. हैपी बर्थडे, माई प्रिंसेस'.
बता दें, कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी 2023 में हुई थी.
