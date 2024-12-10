पत्नी Parineeti Chopra का मजाक उड़ाकर बुरा फंसे Raghav Chadha, बने ट्रोलर्स का शिकार
Dec 10, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने पिछले साल ही पॉलिटिशियन राघव चड्ढा के साथ सात फेरे लिए हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपनी क्यूट केमेस्ट्री को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में रजत शर्मा के शो 'आप की अदालत' में गेस्ट बन कर शमिल हुए थे.
राघव चड्ढा ने रजत शर्मा के शो में परिणीति चोपड़ा को लेकर कुछ वाइफ जोक्स क्रैक किए थे.
राघव चड्ढा के इन वाइफ जोक्स को सुनकर फैंस ने उन्हें जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.
वहीं राघव चड्ढा के इन जोक्स को सुनकर परिणीति चोपड़ा के चेहरे का रंग भी बदल गया था.
राघव चड्ढा ने शो में मजाक करते हुए कहा, 'परिणीति हैपी है और मैं मैरिड.'
वहीं एक यूजर ने राघव को ट्रोल करते हुए कहा, 'मुझे यह अहसास हो गया है कि पैसे से क्लास नहीं खरीदी जा सकती.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'परिणीति इन जोक्स से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं.'
तीसरे यूजर ने तो यहां कह दिया कि राघव को जीजा जी निक जोनस से सबक लेना चाहिए.
