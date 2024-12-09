Rahat Fateh Ali Khan ने इन 10 गानों से जीता था इंडियन फैंस का दिल, रातों रात कमाया था नाम
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 09, 2024
संगीत के उस्ताद राहत फतेह अली खान का जन्मदिन है. बॉलीवुड के इन 10 गानों को गा कर वो रातों रात फेमस हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'इश्किया' में राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज से सॉन्ग 'दिल तो बच्चा है' में कमाल कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान स्टारर फिल्म 'वीर' का सॉन्ग 'सुरीली अखियों वाले' को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान खान और सोनम कपूर स्टारर फिल्म 'आई हेट लव स्टोरी' का सॉन्ग 'बाहारा' यंग ऑडियंस का फेवरेट बन गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बेगम जान' में राहत फतेह अली खान ने सॉन्ग 'आजादियां' में अपनी आवाज देकर चार -चांद लगा दिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
राहत फतेह अली खान के सॉन्ग 'तुम जो आए' को आज भी लोग खूब एंजॉय करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म 'झूम बराबर झूम' में राहत फतेह अली खान ने सॉन्ग 'बोल न हल्के -हल्के' को गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दबंग 2' में राहत फतेह अली खान के गाने 'दगाबाज रे' ने धमाल मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बादशाहों' में कब्बाली 'मेरे रश्के कमर' को गा कर राहत फतेह अली खान रातों- रात स्टार बन गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म 'आजा नचले' में सॉन्ग 'ओ रे पिया' को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'माई नेम इज खान' में सॉन्ग 'सजदा' में राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज से जादू बिखेर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जब Hollywood की इन 10 फिल्मों ने इंडिया में मचाया था धमाल, टिकटों के लिए हुई थी Advance Booking
अगली वेब स्टोरी देखें.