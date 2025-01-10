डेब्यू फिल्म से यह एक्टर बना था रातों- रात सुपरस्टार, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मिट गया बॉलीवुड से नामोनिशान
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड के इस स्टार ने अपनी डेब्यू फिल्म से खूब नाम कमाया था.
आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक्टर राहुल रॉय की बात कर रहे हैं.
एक्टर राहुल रॉय ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'आशिकी' से की थी.
फिल्म 'आशिकी' में राहुल रॉय एक्ट्रेस अनु अग्रवाल के साथ नजर आए थे.
फिल्म 'आशिकी' से राहुल रॉय और अनु अग्रवाल हर घर में फेमस हो गए थे.
फिल्म 'आशिकी' के बाद राहुल रॉय को फिल्म 'प्यार का साया' और 'जुनून' में भी खूब पसंद किया गया था.
लेकिन इन तीन फिल्मों के बाद राहुल रॉय का करियर डाउनफॉल की तरफ जाने लगा था.
फिल्म 'जुनून' के बाद राहुल रॉय 15 और फिल्मों में नजर आए थे. लेकिन वो सभी बुरी तरह फेल हो गई थीं.
राहुल रॉय की फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर रोल मिलने लगे थे.
राहुल रॉय टीवी चैनल कलर्स के बिग बॉस सीजन 1 के विनर भी रह चुके हैं.
लेकिन बिग बॉस शो के विनर बनने के बाद भी उनका स्टारडम उन्हें वापस नहीं मिला था.
