मॉडल से ब्रह्मचारिणी बनी राहुल रॉय की बहन की फोटोज

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड स्टार राहुल रॉय की बहन के बारे में बताने जा रहे हैं।

प्रियंका रॉय मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा चुकी हैं।

सन्यास लेने के बाद प्रियंका रॉय हमेशा साड़ी में नजर आती हैं।

कुछ समय पहले ही प्रियंका रॉय ने सन्यास ले लिया है।

हाल ही में प्रियंका रॉय को राहुल रॉय के साथ देखा गया है।

इस दौरान प्रियंका रॉय लाल सफेद रंग की साड़ी में दिखीं।

अब प्रियंका रॉय की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा है कि प्रियंका रॉय मॉडलिंग कर चुकी हैं।

