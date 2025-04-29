Raid 2 Advance Booking: रिलीज से पहले इतने करोड़ रुपये छाप चुकी है 'रेड 2'

Shashikant Mishra | Apr 29, 2025

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के रिलीज होने में 2 दिन बाकी हैं.

1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'रेड 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

फिल्म 'रेड 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. जिसमें लोगों के एक्साइटमेंट का पता चल रहा है.

आइए जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है.

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म 'रेड 2' के 71,668 टिकट बिक चुके थे.

अजय देवगन की फिल्म ने अब तक 1.96 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था.

फिल्म 'रेड 2' की ब्लॉक सीटों सहित कमाई की बात की जाए तो 3.45 करोड़ रुपये जोड़ लिए थे.

