Raid 2 Advance Booking: फिल्म को मिलेगी धांसू ओपनिंग, बिके इतने करोड़ के टिकट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 28, 2025

अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म 'रेड 2' सिनेमाघरों में 1 मई को दस्तक देगी.

इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए अजय देवगन के फैंस बेसब्र हो रहे हैं.

फिल्म 'रेड 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग की शुरुआत में काफी टिकट बेच दी हैं.

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म 'रेड 2' के 33,784 टिकट बिक गए थे.

इस तरह से फिल्म 'रेड 2' ने 1.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

अगर फिल्म 'रेड 2' की ब्लॉक सीटों को भी जोड़ लिया जाए तो 2.26 की कमाई हो चुकी है.

