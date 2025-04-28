Raid 2 Advance Booking: फिल्म को मिलेगी धांसू ओपनिंग, बिके इतने करोड़ के टिकट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 28, 2025
अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म 'रेड 2' सिनेमाघरों में 1 मई को दस्तक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए अजय देवगन के फैंस बेसब्र हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रेड 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म ने एडवांस बुकिंग की शुरुआत में काफी टिकट बेच दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक फिल्म 'रेड 2' के 33,784 टिकट बिक गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह से फिल्म 'रेड 2' ने 1.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर फिल्म 'रेड 2' की ब्लॉक सीटों को भी जोड़ लिया जाए तो 2.26 की कमाई हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमाई करने वाली 10 बॉलीवुड फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.