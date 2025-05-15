टूट गया Raid 2 का 200 करोड़ कमाने का सपना? 14वें दिन बॉक्स ऑफिस पर गिरी मुंह के बल
Pratibha Gaur
| May 15, 2025
अजय देवगन की मूवी 'रेड 2' को रिलीज हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं.
शुरुआत में तो इस फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हालांकि अब फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार 'रेड 2' ने बुधवार को यानी 14वें दिन 3.35 करोड़ रुपये की कमाई की है.
और इस हिसाब से 'रेड 2' अब तक बॉक्स ऑफिस पर 133.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.
हालांकि अब तक 'रेड 2' की कमाई के केवल शुरुआती आंकड़े हैं, मूवी का असली कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
बता दें कि 'रेड 2' ने जहां मूवी का बजट केवल 3 दिन में ही निकाल लिया था.
ऐसे में सबकी निगाहें अब बात पर टिकी है कि क्या अजय देवगन की यह मूवी 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं.
हालांकि फिल्म की 14वें दिन की कमाई को देखकर फिल्म का 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूना काफी मुश्किल लग रहा है.
बता दें कि मूवी में एक्ट्रेस वाणी कपूर ने अजय देवगन की बीवी का रोल निभाया है.
