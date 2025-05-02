Raid 2 का ओपनिंग डे पर तहलका, पहले ही दिन निकाल लिया 50 प्रतिशत बजट
Pratibha Gaur
| May 02, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है.
अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टारर इस फिल्म में एक बार फिर भष्टाचार के काले सच को दिखाया गया है.
मूवी में रितेश देशमुख एक नेता का नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं.
तो वहीं अजय देवगन अमय पटनायक का रोल निभाया है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार मूवी ने ओपनिंग डे पर 18.25 करोड़ रुपये की धांसू कमाई कर डाली है.
हालांकि फिलहाल यह मूवी के शुरुआती आंकड़े हैं, फिल्म का असली कलेक्शन आना अभी बाकी है.
रेड 2 में एक्ट्रेस वाणी कपूर ने अजय देवगन की बीवी का रोल निभाया है.
फिल्म में अजय की एक्टिंग और डायरेक्टर की स्टोरी टेलिंग को काफी पसंद किया जा रहा है.
बता दें कि सिंघम अगेन के बाद इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदे हैं.
