150 करोड़ का आंकड़ा छूने में छूटे Raid 2 के पसीने, 12वें दिन किया इतना कलेक्शन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 13, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शुरुआत में तो फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिला था लेकिन अब धीरे-धीरे फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब फिल्म के 12वें दिन के आंकड़ें भी सामने आ गए हैं. इस रिपोर्ट में जानें मूवी ने कितनी कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'रेड 2' ने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 4.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
और इस हिसाब से यह मूवी अब तक 129.39 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरतलब है कि Raid 2 अपने तीसरे हफ्ते में आ चुकी है. हालांकि दूसरे हफ्ते में भी मूवी ने जबरदस्त कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने बीते रविवार को 12.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में मेकर्स को यह उम्मीदें हैं कि अपकमिंग वीकेंड में भी यह फिल्म धांसू कलेक्शन कर सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि केवल 120 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल को नहीं मिले थे दर्शक
अगली वेब स्टोरी देखें.