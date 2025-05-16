150 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार Raid 2, 15वें दिन की इतनी कमाई
Pratibha Gaur
| May 16, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 1 मई को रिलीज हुई थी, अब फिल्म की रिलीज को 15 दिन पूरे हो चुके हैं.
लेकिन बावजूद इसके फिल्म की कमाई में बिल्कुल भी गिरावट नहीं देखने को मिली है.
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'रेड 2' ने 15वें दिन केवल 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
और इस हिसाब से देखा जाए तो 'रेड 2' ने अब तक 136.35 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.
हालांकि यह अभी तक फिल्म के केवल शुरुआती आंकड़े हैं, 'रेड 2' का 15वें दिन का आधिकारिक कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
'रेड 2' की कमाई की रफ्तार को देखा जाए तो यह मूवी जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने वाली है.
बता दें कि रेड 2 केवल 48 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जो मूवी ने 3 दिन में ही पूरा कर लिया था.
बजट को देखा जाए तो अजय देवगन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है.
बता दें कि 'रेड 2' में जहां अजय देवगन लीड रोल में हैं, वहीं एक्टर रितेश देशमुख नेगेटिव रोल निभा रही हैं.
