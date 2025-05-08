Raid 2 ने सातवें दिन मारी छलांग, कमा डाले इतने करोड़

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 08, 2025

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

यह फिल्म 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. 7 दिनों में ही मूवी ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है.

इस फिल्म में एक्टर अजय देवगन अमय पटनायक का रोल निभा रहे हैं.

तो वहीं मूवी में एक्ट्रेस वाणी कपूर अजय की बीवी का रोल निभा रही हैं.

सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'रेड 2' ने 7वें दिन 4.50 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की है.

और इसी के साथ फिल्म ने अब तक 90.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

हालांकि फिलहाल यह मूवी के शुरुआती आंकड़े हैं और मूवी का आधिकारिक कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.

'रेड 2' में एक्टर रितेश देशमुख एक नेता का नेगेटिव रोल निभा रहे हैं.

बता दें कि रेड 2 केवल 48 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इस हिसाब से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.

