Raid 2 ने सातवें दिन मारी छलांग, कमा डाले इतने करोड़
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 08, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फिल्म 1 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. 7 दिनों में ही मूवी ने छप्परफाड़ कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में एक्टर अजय देवगन अमय पटनायक का रोल निभा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो वहीं मूवी में एक्ट्रेस वाणी कपूर अजय की बीवी का रोल निभा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 'रेड 2' ने 7वें दिन 4.50 करोड़ रुपये की धांसू कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
और इसी के साथ फिल्म ने अब तक 90.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि फिलहाल यह मूवी के शुरुआती आंकड़े हैं और मूवी का आधिकारिक कलेक्शन आना तो अभी बाकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
'रेड 2' में एक्टर रितेश देशमुख एक नेता का नेगेटिव रोल निभा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि रेड 2 केवल 48 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इस हिसाब से यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'हम अपने...' Operation Sindoor पर आमिर खान की टीम का बयान, जानिए क्या कहा?
अगली वेब स्टोरी देखें.