अजय देवगन की इन 4 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी 'रेड 2'!
Shashikant Mishra
| May 18, 2025
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' इन दिनों सिनमाघरों में लगी हुई है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' ने बीते 17 दिनों में 140 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म 'रेड 2' अजय देवगन की इन 4 फिल्मों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी.
फिल्म 'सिंघम अगेन' ने 268.35 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.
साल 2022 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' ने 240.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर' साल 2020 में आई थी. फिल्म ने 279.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल अगेन' ने 205.69 करोड़ रुपये कमाए थे. ये साल 2017 में रिलीज हुई थी.
