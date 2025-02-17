रेखा के प्यार में दीवाना था ये एक्टर, दूसरी पत्नी की मौत पर टूटा, फिर पहली बीवी के पास लौटा

रेखा और राज बब्बर की मुलाकात फिल्म 'अगर तुम ना होते' के सेट पर हुई थी. जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और यह इमोशनल बॉन्ड में बदल गई. एक-दूसरे का साथ पाकर दोनों को सुकून महसूस हुआ, लेकिन इस रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी. Source: Bollywoodlife.com