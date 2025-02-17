रेखा के प्यार में दीवाना था ये एक्टर, दूसरी पत्नी की मौत पर टूटा, फिर पहली बीवी के पास लौटा

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Feb 17, 2025

बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता राज बब्बर की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. उनकी लव लाइफ में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब वे दिग्गज अदाकारा रेखा के प्यार में दीवाने थे?

एक पुराने इंटरव्यूज में राज बब्बर ने खुद इस बात को कबूल किया था, कि वे रेखा के करीब आ गए थे. यह वह समय था, जब उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हो गया था.

इस दर्दनाक घटना के बाद राज बब्बर बुरी तरह टूट गए थे. वहीं, दूसरी तरफ रेखा भी अपने लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं. ऐसे में दोनों ने एक-दूसरे का सहारा बनना शुरू किया.

रेखा और राज बब्बर की मुलाकात फिल्म 'अगर तुम ना होते' के सेट पर हुई थी. जल्द ही दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी और यह इमोशनल बॉन्ड में बदल गई. एक-दूसरे का साथ पाकर दोनों को सुकून महसूस हुआ, लेकिन इस रिश्ते की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी.

राज बब्बर और रेखा के बीच गहरा कनेक्शन था, लेकिन इसके बावजूद उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका. इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, कि राज ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक नहीं देना चाहते थे.

अंततः उन्होंने अपने बच्चों और नादिरा के पास लौटने का फैसला किया. राज बब्बर के इस फैसले से रेखा बेहद दुखी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच इसको लेकर खूब झगड़ा भी हुआ था.

गुस्से में आकर रेखा ने राज बब्बर के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की कोशिश भी की थी. लेकिन, पुलिस ने इसे प्रेम-प्रसंग का विवाद मानते हुए मामला दर्ज नहीं किया था.

बता दें, राज बब्बर ने पहली शादी नादिरा जहीर से की थी, लेकिन कुछ समय बाद वह अभिनेत्री स्मिता पाटिल के प्यार में पड़ गए थे, और उनसे शादी कर ली थी. वहीं स्मिता के निधन के बाद वह फिर से अपनी पहली पत्नी के पास लौट गए थे.

