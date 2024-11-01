'मॉर्डन थी...', तो इस वजह से किया था राजकपूर ने जीनत अमान को नजरअंदाज

जीनत अमान ने लिखा कि यह 1981 की बात है जब हम 'वकील बाबू' की शूटिंग कर रहे थे. राज जी लीड रोल में थे. उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं एक दूसरे के प्रेमी का रोल कर रहे थे. Source: Bollywoodlife.com