'मॉर्डन थी...', तो इस वजह से किया था राजकपूर ने जीनत अमान को नजरअंदाज
| Nov 01, 2024
90's में अपने बोल्ड अंदाज से फेमस एक्ट्रेस जीनत अमान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'सत्यम शिवम सुन्दरम' को लेकर एक पोस्ट किया है.
इंस्टाग्राम के पोस्ट में उन्होंने फिल्म 'सत्यम शिवम सुन्दरम' में अपने किरदार को निभाते समय होने वाली परेशानियों के बारे में बताया है.
उन्होंने लिखा, मैंने कई बार स्टोरी को दोहराया था की कैसे भी राज कपूर जी 'मुझे फिल्म सत्यम शिवम सुन्दरम में रूपा के लिए कास्ट कर ले'.
जीनत अमान ने लिखा कि यह 1981 की बात है जब हम 'वकील बाबू' की शूटिंग कर रहे थे. राज जी लीड रोल में थे. उनके छोटे भाई शशि कपूर और मैं एक दूसरे के प्रेमी का रोल कर रहे थे.
राज कपूर जी शूटिंग के बीच में कई बार 'सत्यम शिवम सुन्दरम' को लेकर अपने विजन को शेयर करते थे. मगर वो रूपा के किरदार के लिए अपने ही दिमाग में संघर्ष कर रहे थे.
राज कपूर जी अपनी फिल्म के बारे में अक्सर बात किया करते थे मगर कभी भी उन्होंने मुझे संकेत नहीं दिए कि तुम भी इस फिल्म का पार्ट बन सकती हो.
"मैं मानती हूं इसके लिए मेरी मॉर्डन इमेज दोषी थी". जिस कारण से राज कपूर जी ने मुझे इस किरदार के लिए नजरअंदाज कर दिया था.
इस किरदार के लिए ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी. जो मासूम और पवित्रता की मूरत दिखती हो, जबकि उसकी बाहरी रूप के लिए लोग उसका तिरस्कार करते हैं.
'मगर मुझे राज कपूर जी को यकीन दिलाना था कि मैं इस तरह के किरदार को कर सकती हूं और फिर मैंने अपने हाथों में फैसला लिया'.
"मैंने शूटिंग खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में 30 मिनट ज्यादा बिताए, खुद को रूपा के रूप में ढाला. मैंने घाघरा चोली पहन ली और चोटी बना ली".
"और इसके साथ ही मैंने अपने चेहरे पर निशान बनाने के लिए टिशू पेपर और गोंद कर इस्तेमाल भी किया था".
फिर जब मैं कॉटेज पहुंची, तो राज जी के राइट हैंड जॉन ने मेरा दरवाजे पर स्वागत किया. उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, "साबजी से कह दो कि रूपा आई है".
