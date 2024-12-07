इस एक्ट्रेस की हरकत देखकर Raj kapoor ने पकड़ लिया था अपना सर, आप भी देख चौंक जाएंगे
Source: Bollywoodlife.com
| Dec 07, 2024
90 के दशक में राज कपूर एक ऐसा नाम था जो हर दिल पर राज करता था.
राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बनाई हैं.
राज कपूर और नर्गिस की केमेस्ट्री फिल्मी पर्दे पर एक अलग-सा जादू बिखेर देती थी. दोनों ने एक दूसरे को 8 साल डेट भी किया था.
वहीं एक बार सेट पर जब नर्गिस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उनको देखकर राज कपूर जी हैरान रह गए थे.
दरअसल, हाल ही में इंटरनेट पर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है, जिसे देखकर चौंक गए हैं.
उस वायरल फोटो में नर्गिस हंसते हुए एक जूते के शेप वाले केक को काट रही हैं.
वहीं उसी फोटो में नर्गिस को केक काटते देखकर राज कपूर ने एक रिएक्शन दिया है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है.
फोटो में नर्गिस को जूते की शेप में केक काटते देखकर राज कपूर अपना सर पकड़े नजर आ रहे हैं.
वहीं एक यूजर ने फोटो के नीचे कमेंट कर लिखा 'मैं सरप्राइज्ड हूं! उस समय जूते की शेप का केक.'
एक और यूजर ने लिखा, कहीं ये मेरा जूता है जापानी से तो नहीं लिया गया है? इस फोटो पर अब तक हजारों लाइक भी आ चुके हैं.
