सालों पहले गुमनामी में खोया कपूर खानदान का वो स्टार जिसे कभी नहीं मिला लीड रोल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 07, 2025
कपूर खानदार का एक स्टार ऐसा भी है जिसे कभी बॉलीवुड ने लीड रोल नहीं दिया.
50 साल काम करने के बाद भी कपूर खानदान के इस स्टार को पहचान नहीं मिल सकी.
यहां हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर के कजिन रविंद्र कपूर की जो कि अपने छोटे मोटे रोल्स के लिए जाने जाते थे.
रविंद्र कपूर कारवां, चंबे दी काली, ठोकर, यादों की बारात, आया सावन झूम के जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.
रविंद्र कपूर बॉलीवुड के सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए थे.
उस जमाने में रवींद्र कपूर ने धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम किया था.
आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर ने कभी भी अपनी किसी फिल्म में रवींद्र कपूर को काम नहीं दिया.
अब रवींद्र कपूर का नाम इंडस्ट्री की गुमनामी में खोकर रह गया है.
