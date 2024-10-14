पाकिस्तान में जन्मे इन सितारों ने बॉलीवुड में कमाया नाम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम बताएंगे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

90 के पॉपुलर एक्टर देव आनंद भी पाकिस्तान से हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर सुरेश ओबेरॉय का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

पॉपुलर एक्टर अमरीश पुरी पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

मशहूर एक्टर सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान में हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

90 के एक्टर राज कपूर पाकिस्तान के पेशावर से थे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर दिलीप कुमार पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: करवा चौथ में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए थाम लें कोरियन स्किन केयर का हाथ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.