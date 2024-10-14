पाकिस्तान में जन्मे इन सितारों ने बॉलीवुड में कमाया नाम
बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.
इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम बताएंगे जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है.
90 के पॉपुलर एक्टर देव आनंद भी पाकिस्तान से हैं.
एक्टर सुरेश ओबेरॉय का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था.
पॉपुलर एक्टर अमरीश पुरी पाकिस्तान के लाहौर में जन्म हुआ था.
मशहूर एक्टर सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान में हुआ है.
विनोद खन्ना का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था.
90 के एक्टर राज कपूर पाकिस्तान के पेशावर से थे.
एक्टर दिलीप कुमार पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले हैं.
