ये क्या पहनकर आई उर्फी, शक्ल दिखाना भी हुआ मुश्किल, फिर भी लोग कर रहे जमकर...
Masummba Chaurasia
| Mar 10, 2025
पिंक सिटी जयपुर में IIFA 2025 अवॉर्ड्स की 25वीं सालगिरह के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने ग्रीन कार्पेट पर अपने स्टाइलिश अंदाज से समां बांध दिया.
इस भव्य आयोजन में जहां माधुरी दीक्षित, करीना कपूर और कृति सेनन जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों ने अपने ग्लैमरस लुक से सभी को मंत्रमुग्ध किया.
वहीं उर्फी जावेद ने भी अपनी खास अपीयरेंस दर्ज की, हमेशा की तरह आईफा में भी उर्फी अतरंगी अटायर में नजर आईं.
उर्फी जावेद, जो अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, इस बार आईफा के ग्रीन कार्पेट पर ब्लैक ड्रेस में नजर आईं.
हालांकि, उर्फी का यह लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. क्योंकि इस ड्रेस में उर्फी को देखने में भी समस्या हो रही थी.
कुछ यूजर्स ने उनकी ड्रेस की तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें ट्रोल भी किया. एक यूजर ने कमेंट किया, "मेट गाला...कैन्स....ये सब मर गए हैं क्या...."
जबकि दूसरे ने लिखा, "कुछ भी कहो टेलेंट तो है, बंदी में..." कुछ ने कहा, "इनके टक्कर में कोई नहीं है भाई."
अन्य यूजर ने कहा, 'वह बिल्कुल खूबसूरत है, समय से 100 साल आगे', तो वहीं कईयों ने, 'हार्ट इमोजी और फायर इमोजी शेयर किए.'
वहीं उर्फी का कॉन्फिडेंस और फैशन के प्रति उनका जुनून साफ झलकता है. यहां उन्होंने करीना कपूर से मुलाकात खुशी भी जाहिर की थी.
आईफा 2025 का यह आयोजन बॉलीवुड के सितारों के फैशन और स्टाइल का संगम बना, जहां हर किसी ने अपने अंदाज से इस शाम को खास बनाया.
