कौन हैं राजेश खन्ना की नातिन Naomika Saran? देखिए खूबसूरत फोटोज

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 26, 2025

अक्षय कुमार और उनकी फैमली हमेशा चर्चाओं में रहता है, हाल ही में उनकी फिल्म 'स्काई फोर्स' की स्क्रीनंग पर राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़ियां की नातिन ने सभी का ध्यान खींचा.

Source: Bollywoodlife.com

स्टार किड्स हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन जब डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी नातिन 'नाओमिका सरन' नजर आईं, तो हर कोई उन्हें देखता ही रह गया था.

'नाओमिका सरन' डिंपल कपाड़िया की छोटी बेटी रिंकी की बेटी हैं, 'नाओमिका' बाकी स्टार किड्स की तरह कैमरे के सामने नहीं आती हैं, बल्कि वो लाइम लाइट से दूर ही रहतीं हैं.

जब डिंपल कपाड़िया के साथ 'नाओमीका' को देखा गया, तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, कि वो कितनी खूबसूरत हैं.

लोगों का कहना था कि 'नाओमीका' रिंकी की नहीं बल्कि ट्विंकल खन्ना की बेटी लगती हैं, क्योंकि दोनों का चेहरा आपस में काफी मिलता-जुलता है.

दरअसल ट्विंकल खन्ना रिश्ते में नाओमिका की मां रिंकी की बड़ी बहन हैं, और 'नाओमीका' की मासी हैं, इसीलिए दोनों के चेहरे इतने मिलते हैं.

बता दें, नाओमीका अभी पढ़ाई कर रहीं हैं, वहीं उन्हें देखने के बाद फैंस उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह देते नजर आ रहे हैं.

हालांकि ये कहना मुश्किल है, कि नाओमीका सरन फिल्मों में कभी काम करेंगी, क्योंकि ट्विंकल और रिंकी दोनों ने ही इंडस्ट्री से दूरी बना ली है.

