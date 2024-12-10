पिता, मां और बहन तीनों बड़े स्टार्स फिर भी इस एक्ट्रेस का करियर रहा फ्लॉप, इंडिया छोड़कर बनीं करोड़पति की पत्नी
बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार किड्स हैं जिनका करियर उनके माता -पिता जितना सफल नहीं रहा है.
मगर आज हम उस एक्ट्रेस की बात के रहे हैं जिनके माता- पिता और बहन तीनों ने ही बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है.
सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की दो बेटियां हैं.
जिसमें ट्विंकल खन्ना को आप बखूबी जानते ही होंगे मगर क्या आप उनकी छोटी बहन रिंकी खन्ना को जानते हैं?
रिंकी खन्ना ने फिल्म 'प्यार में कभी- कभी' से 1999 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
रिंकी खन्ना की डेब्यू फिल्म सफल रही थी. जिसके बाद वो गोविंदा के साथ कई फिल्मों में नजर आई थीं.
मगर कुछ समय बाद ही रिंकी खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लग गई थीं. जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को बाय कह दिया था.
करियर के फ्लॉप होने के बाद रिंकी खन्ना ने करोड़पति बिजनेस मैन समीर सरन से 2003 में शादी कर ली थी.
रिंकी खन्ना ने शादी के बाद इंडिया को छोड़कर विदेश में अपने पति और दो बेटियों के साथ अपना एक घर बना लिया है.
रिंकी खन्ना अक्सर अपनी बहन ट्विंकल खन्ना और मां डिंपल कपाड़िया के साथ नजर आती रहती हैं.
