'हम अलग- अलग रहते हैं लेकिन ..', जब Bollywood के इस सुपरस्टार ने खोले अपनी ही पत्नी के राज
Bollywood Staff
| Dec 04, 2024
बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में से एक है.
डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने एक दूसरे से 1973 में प्रेम विवाह किया था उस समय डिंपल महज 16 साल की थीं.
लीजेंडरी राजेश खन्ना का हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
इस क्लिप में राजेश खन्ना अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए एक शायरी को कह रहे हैं.
राजेश खन्ना कहते हैं 'बरसों पहले कहना था, बरसों के बाद कहा न जाने कैसे दिल को याद रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं.'
इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना से सवाल पूछा गया कि क्या वो दोबारा डिंपल के साथ करना चाहेंगे?
राजेश खन्ना जी ने जवाब देते हुए कहा 'दोबारा मतलब? पहले कहां अलग थे? अलग रहते हैं लेकिन अभी तक तलाक नहीं दिया न?
राजेश खन्ना ने आगे कहा 'डिंपल तलाक नहीं देती हैं क्यों नहीं देती ये मैं नहीं बता सकता, उनकी मर्जी है.'
राजेश खन्ना ने कहा मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि बात तो दिलों की है ये गांठ है सात फेरे हैं.
राजेश खन्ना कहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में ये सब थोड़ा पुराना है काफी लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ लोग छुपाते हैं.
