श्रीदेवी के प्यार में पागल थे Rajinikanth, इस अशुभ संकेत से लव स्टोरी पर लगा फुल स्टॉप
Kavita
| Jan 27, 2025
साउथ सुपरस्टार की पत्नी का नाम लता रजनीकांत हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक जमाने में रजनीकांत श्रीदेवी के पीछे दीवाने थे.
रजनीकांत और श्रीदेवी फिल्मों की सुपरहिट जोड़ी रही है.
दोनों ने लगभग 19 फिल्मों में एक साथ काम किया और काम करते हुए रजनीकांत श्रीदेवी पर अपना दिल हार बैठे थे.
रजनीकांत और श्रीदेवी में लगभग 13 साल का अंतर है, लेकिन फिर भी वह एक्ट्रेस को प्रपोज करना चाहते थे.
एक दिन रजनीकांत ने श्रीदेवी से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लिया था और उसके लिए खास दिन भी चुना था.
फिल्म निर्देशक के बालाचंदर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में रजनीकांत और श्रीदेवी की लव स्टोरी पर खुलकर बात की थी
बालाचंदर ने बताया था कि रजनीकांत ने श्रीदेवी को प्रपोज करने के लिए एक्ट्रेस के घर के गृह प्रवेश वाला दिन चुना था.
जैसे ही वो और रजनीकांत, श्रीदेवी के घर पहुंचे तो वहां पर अचानक ही लाइट चली गई.
रजनीकांत ने लाइट जाने को सबसे बड़ा अशुभ संकेत समझा और श्रीदेवी को प्रपोज न करने का फैसला लिया.
