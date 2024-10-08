हरियाणा से आते हैं बॅालीवुड के ये 9 सुपरस्टार

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

अपने बोल्ड अंदाज से फेमस मल्लिका शेरावत भी रोहतक, हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं.

सिंगर सोनू निगम भी हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे थे.

मिस वर्ल्ड रहीं एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर हरियाणा के झज्जर से बिलॉन्ग करती हैं.

बॅालीवुड के बेहतरीन एक्टर जयदीप अहलावत भी रोहतक, हरियाणा से आते हैं.

बॅालीवुड एक्टर राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के गुडगांव में हुआ था.

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का जन्म भी हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था.

हरियाणा के रहने वाले रणदीप हुड्डा अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं

फिल्म 'मुंज्या' के एक्टर अभय वर्मा पानीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं.

