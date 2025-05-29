राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' बनी पैसा वसूल फिल्म! 6 दिन में ही कर डाला इतने करोड़ का कलेक्शन
Sadhna Mishra
| May 28, 2025
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'भूल चूक माफ' 23 मई 2025 सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी.
इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह रिलीज के छठे दिन भी कमाई का दम दिखा रही है.
फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
दूसरे दिन 9.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया और तीसरे दिन 11.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.
चौथे दिन 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की और पांचवे दिन 4.75 करोड़ रुपए का कारोबार फिल्म ने किया.
वहीं रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 2.09 करोड़ रुपये की कमाई की.
इसी के साथ फिल्म ने अपना कुल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 39.34 करोड़ रुपये पर पहुंचा दिया है.
दमदार स्क्रिप्ट और शानदार एक्टिंग के दम पर फिल्म बिना बड़े बजट के भी हिट होती दिख रही है.
