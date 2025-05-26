तीन दिन में ही थम गई 'भूल चूक माफ' की रफ्तार! चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा फिल्म का हाल?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 26, 2025
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की 'भूल चूक माफ' को रिलीज हुए आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा जमाते हुए 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म ने दूसरे दिन 9.5 करोड़ और तीसरे दिन 11.5 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, वीकेंड पर जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद सोमवार को फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई.
Source:
Bollywoodlife.com
खबर लिखे जाने तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, चौथे दिन यानी सोमवार को 'भूल चूक माफ' ने महज 3.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं चार दिन में फिल्म की टोटल कमाई अब 31.25 करोड़ रुपए पहुंच चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रोमांटिक ड्रामा और मजबूत एक्टिंग के दम पर फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रिंसेस लुक के बाद ऑरेंज ड्रेस में नितांशी गोयल ने दिखाया बोल्ड लुक, बोलीं- 'सिर्फ तितलियां...
अगली वेब स्टोरी देखें.