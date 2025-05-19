जान्हवी कपूर की इस आदत पर लट्टू हैं राजकुमार राव, इंटरव्यू में खोला राज
Sadhna Mishra
| May 19, 2025
राजकुमार राव और जान्हवी कपूर इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं और एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
दोनों ने 'रूही' और 'मिस्टर एंड मिसेज माही' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.
शूटिंग के दौरान दोनों का रिश्ता काफी मजबूत और दोस्ताना बन गया.
वहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि वह जान्हवी की एक आदत का कायल हैं.
राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में जान्हवी के काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की.
उन्होंने बताया कि जान्हवी सेट पर हमेशा अपना 100% देती हैं, चाहे हालत कैसे भी हों.
उनकी यही आदत राजकुमार राव को काफी पसंद है. बता दें कि जान्हवी कपूर इन दिनों फ्रांस में हैं.
वह कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपनी फिल्म 'होमबाउंड' के लिए पहुंचीं हैं.
