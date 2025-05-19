जान्हवी कपूर की इस आदत पर लट्टू हैं राजकुमार राव, इंटरव्यू में खोला राज

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 19, 2025

राजकुमार राव और जान्हवी कपूर इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं और एक साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों ने 'रूही' और 'मिस्टर एंड मिसेज माही' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

शूटिंग के दौरान दोनों का रिश्ता काफी मजबूत और दोस्ताना बन गया.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया कि वह जान्हवी की एक आदत का कायल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में जान्हवी के काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया कि जान्हवी सेट पर हमेशा अपना 100% देती हैं, चाहे हालत कैसे भी हों.

Source: Bollywoodlife.com

उनकी यही आदत राजकुमार राव को काफी पसंद है. बता दें कि जान्हवी कपूर इन दिनों फ्रांस में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वह कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपनी फिल्म 'होमबाउंड' के लिए पहुंचीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अनुष्का सेन की तरह पहनें ये खूबसूरत एथनिक ड्रेसेस, लुक देख नहीं हटेगी लोगों की नजर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.