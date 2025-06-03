राजकुमार की 'भूल चूक माफ' ने की इतनी कमाई, खुद स्टार हो गए हैरान
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 03, 2025
राजकुमार राव की फिल्म 'भूल चूक माफ' ने 12वें दिन 1.6 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

Bollywoodlife.com
फिल्म की अब तक की कुल कमाई 62.75 करोड़ रुपए हो गई है, जो इसके बजट से भी ज्यादा है.

Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का कुल बजट करीब 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

Bollywoodlife.com
अब थिएटर में सिर्फ दो दिन और बचे हैं, जिसके बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी.

Bollywoodlife.com
'भूल चूक माफ़' 6 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, दर्शकों के बीच इसका क्रेज बरकरार है.

Bollywoodlife.com
फिल्म अब प्रॉफिट जोन में पहुंच गई है और अगले दो दिनों में कुछ और करोड़ रुपए जोड़ सकती है.

Bollywoodlife.com
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की यह रोमांटिक कॉमेडी दर्शकों को इमोशनली भी जोड़ने में सफल रही है.

Bollywoodlife.com
