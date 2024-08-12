'स्त्री 2' ने एडवांस बुकिंग में दिखाया भौकाल, तोड़ दिए कई फिल्मों के रिकॉर्ड
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को रिलीज होगी।
फिल्म 'स्त्री 2' को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग से फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाज लगाया जा सकता है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'स्त्री 2' ने खबर लिखे जाने तक 180599 टिकट बेच दिए थे।
इस तरह से फिल्म 'स्त्री 2' की अब तक करीब 5.64 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
फिल्म 'स्त्री 2' ने एडवांस बुकिंग में कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
फिल्म 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग को देखकर लग रहा है कि ये बंपर ओपनिंग लेने वाली है।
15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'स्त्री 2' का दो फिल्मों से क्लैश होने वाला है।
