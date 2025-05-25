तीसरे दिन भूल चूक माफ ने जमाया रंग, बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक के करीब पहुंची कमाई

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 25, 2025

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' सिनेमाघरों में खूब पसंद की जा रही है.

फिल्म की थिएटर रिलीज पहले टली थी, लेकिन अब दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

तीन दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अर्धशतक के करीब कलेक्शन किया है.

ओपनिंग डे पर फिल्म ने लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन बढ़कर 9.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया.

वहीं वीकेंड यानी रविवार को फिल्म की कमाई में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है.

खबर लिखे जाने तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 'भूल चूक माफ' ने तीसरे दिन 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 26.5 करोड़ रुपए हो गई है.

बता दें कि, फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए है. लिहाजा तीन दिनों की कमाई अच्छी मानी जा रही है.

दो हफ्ते बाद फिल्म 6 दून को प्राइम वीडियो पर ओटीटी रिलीज होगी.

