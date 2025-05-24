राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' पर हुई नोटों की बरसात, दूसरे दिन मारी करोड़ों की छलांग
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 24, 2025
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूल चूक माफ' अब रिलीज हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
'भूल चूक माफ' 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिलीज के साथ ही यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि फैंस के दिलों पर भी छा गई है, जो इसके कलेक्शन से साफ झलक रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'भूल चूक माफ' ने पहले दिन 7 करोड़ रुपए से अपना खाता खोला था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं दूसरे दिन राजकुमार और वामिक की इस फिल्म ने 6.97 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दो दिन में फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13.97 करोड़ पहुंच गया.
Source:
Bollywoodlife.com
'भूल चूक माफ' में शादी, कॉमेडी और टाइम लूप का मसाला लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, 60 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को कम समय में ही जबरदस्त कमाई करनी होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
क्योंकि ये फिल्म सिर्फ दो हफ्तों के लिए ही थिएटर में चल रही हैं. इसके बाद 6 जून को इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, मैडॉक और PVR के विवाद के चलते 14 दिन बाद ही इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: टीवी की नागिन का सफेद साड़ी में हुस्न देख फैंस के उड़े होश, डीप नेक ब्लाउज पहन हॉटनेस से चढ़ाया इंटरनेट का पारा
अगली वेब स्टोरी देखें.