Rajnikant ने अपने स्ट्रगल के दिनों को किया याद, इस शख्स को दिया सफलता का क्रेडिट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 13, 2024
सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है.
रजनीकांत ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है. जिसको लेकर वो अक्सर बात करते नजर आते हैं.
रजनीकांत को एक समय में अपनी बुरी आदत ध्रूमपान से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.
रजनीकांत और उनकी वाइफ लाथा की शादी को लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए हैं.
रजनीकांत कई इंटरव्यूज में अक्सर बताते रहते हैं कि कैसे लाथा ने उनके स्ट्रगल के दिनों में उनका साथ दिया था.
रजनीकांत और लाथा एक फिल्म के सेट पर मिले थे जहां वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर इंटरव्यू लेने के लिए आई थीं.
रजनीकांत को लाथा पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं और उन्होंने उन्हें इंटरव्यू के दौरान ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था.
रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि लाथा ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है.
रजनीकांत ने अपनी वाइफ लाथा को अपनी सफलता का क्रेडिट दिया है.
