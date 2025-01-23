पीएम मोदी से नाराज राखी सावंत ने किया ऐलान, कहा- 'पाकिस्तान जाकर...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत एक बार फिर चर्चाओं में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में राखी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो खुद को पीएम मोदी से नाराज बता रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी सावंत ने वीडियो शेयर करते हुए, कहा- प्रधानमंत्री से है, कि वो 'टिक टॉक' भारत में वापस ले आएं.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- 'वो दुबई में रहकर 'टिक टॉक' से खूब पैसा कमा रहीं हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन राखी ने अपनी इच्छा जतातें हुए कहा, कि उन्हें दुबई में नहीं बल्कि भारत में ही रहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि भारत में सरकार ने साल 2020 में 'टिक टॉक' को बैन कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
राखी वीडियो में कहती नजर आ रहीं हैं, कि अगर मोदी जी ने 'टिक टॉक' से बैन नहीं हटाया, तो वो पाकिस्तान चली जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में जाकर वहीं बस जाएंगी, और किसी से वहीं शादी भी कर लेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा, कि उन्होंने ने भी इस एप को बैन किया था, लेकिन चार दिन बाद शुरू कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: करिश्मा कपूर ये 8 हेयर स्टाइल करें कैरी, जमानेभर की निगाहें आप जाएंगी टिक
अगली वेब स्टोरी देखें.