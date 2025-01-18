'कभी सलमान तो कभी'... सैफ अली खान पर हुए हमला होते ही भड़कीं राखी सावंत
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 18, 2025
अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. अपने परिवार को बचाने के चक्कर में सैफ अली खान अकेले ही इन लुटेरों से भिड़ गए थे. इस दौरान सैफ अली खान बुरी तरह से घायल हो गए.
Source:
Instagram
सैफ अली खान की सर्जरी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर अफरातफरी का माहौल है. बॉलीवुड सितारे लगातार सैफ अली खान को मिलने के लिए अस्पताल जा रहे हैं. वहीं कुछ सितारों ने सोशल मीडिया पर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है.
Source:
Instagram
इस लिस्ट में एक नाम राखी सावंत का भी है. एक वीडियो जारी करके राखी सावंत ने सैफ अली खान पर हुए हमले पर अफसोस जताया है. इतना ही नहीं राखी सावंत ने सैफ अली खान की बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
Source:
Instagram
अपनी वीडियो में राखी सावंत कहती नजर आईं, ये हो क्या रहा है. कभी सलमान खान तो कभी सलमान खान के दोस्त... कोई भी आकर बड़े बड़े सितारों पर हमला कर दे रहा है. सिक्योरिटी कर क्या रही है.
Source:
Instagram
आगे राखी सावंत ने कहा, ये लोग सिक्योरिटी के नाम पर मोटा पैसा ले लेते हैं. लेकिन सिक्योरिटी देने के समय गायब हो जाते हैं. ये लोग जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब कर क्या रहे थे.
Source:
Instagram
राखी सावंत ने आगे बोला, कभी बॉलीवुड के किसी सिंगर को मार दिया जाता है. कभी किसी सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी मिलने लग जाती है. ऐसे में ये सिक्योरिटी वाले कर क्या रहे होते हैं. इनकी जिम्मेदारी क्या है.
Source:
Instagram
भड़कते हुए राखी सावंत ने कहा, कुछ चोर सैफ अली खान के घर में घुस गए. उन पर हमला हो गया. क्या सैफ अली खान जैसे सितारे पर हमला करना इतना आसान है.
Source:
Instagram
आगे राखी सावंत बोलीं, सेलिब्रिटीज को घर में घुस के मार रहे हो. तुमको ऐसा करके क्या मिलेगा. तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? मैं पुलिस से कहना चाहती हूं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss: जब तैश में आकर हिना खान ने दी सलमान खान को धमकी, पड़ गए लेने के देने