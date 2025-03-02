Salman Khan पाकिस्तान की इस मशहूर एक्ट्रेस से कर रहे शादी? Rakhi Sawant बोलीं...
Pratibha Gaur
| Mar 02, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान 59 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं रचाई है.
अब हाल ही में एक्ट्रेस राकी सावंत ने कहा कि उन्हें सलमान खान के लिए बीवी मिल गई है.
उन्होंने एक वीडियो में कहा, 'सलमान भाई, मैंने तो भाभी चुन ली है, हानिया.'
उन्होंने आगे कहा, 'सलमान मेरे भाई और हानिया मेरी भाभी. पाकिस्तान से.'
राखी सावंत ने वीडियो में आगे कहा, 'हानिया हैं वो बॉलीवुड में आएं सलमान खान के साथ काम करें. थैंक गॉड.'
राखी सावंत आगे बोलीं, 'बॉलीवुड ने सुन लिया, हानिया मेरी स्वीटहार्ट सिस्टर, आई लव यू सो मच.'
बता दें कि राखी सावंत और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त हैं.
सलमान कई मौकों पर राखी की मदद भी कर चुके हैं.
सलमान खान फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.
