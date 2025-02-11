मां-बाप के सेक्स वाले बयान पर रणवीर इलाहाबादिया के सपोर्ट में उतरीं राखी सावंत, बोलीं- 'उसे माफ...'
Pratibha Gaur
| Feb 11, 2025
फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल हाल ही में उन्होंने एक शो में पेरेंट्स के सेक्स को लेकर जोक मारा था.
रणवीर का यह जोक उन्हीं पर भारी पड़ गया, अब सेलेब्स से लेकर नेता भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
अब इसी बीच रणवीर के सपोर्ट में एक्ट्रेस राखी सावंत उतर आई हैं.
हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस राखी सावंत ने कहा, 'रणवीर इलाहाबादिया को माफ कर दो यार, कोई बात नहीं.'
राखी ने आगे कहा, 'हो जाता है, कई बार माफ कर देना चाहिए. मुझे पता है कि उसने गलत किया है लेकिन उसे माफ कर दो.'
बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखीजा के साथ समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पहुंचे थे.
इस दौरान रणवीर ने कहा था, 'क्या आप जिंदगी भर अपने पेरेंट्स को सेक्स करते देखना चाहोगे या फिर एक बार उनके साथ शामिल होकर, हमेशा के लिए यह बंद कर दोगे.'
इस बयान के सामने आते ही यूट्यूबर को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.
हालांकि अपने इस बयान को लेकर रणवीर माफी मांग चुके हैं और एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने कहा कि अब ऐसा कभी नहीं होगा.
