आखिर क्यों राखी सांवत ने फेंकी चलते शो में स्टेज पर कुर्सी?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

राखी सावंत आए दिन किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनी रहती हैं.

राखी सावंत शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर पहली बार जज बनकर शामिल हुई थीं.

राखी सावंत का हाल ही में शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कॉमेडियन महीप सिंह से बड़ा झगड़ा हो गया है.

दरअसल चलते शो में राखी सावंत और महीप सिंह एक दूसरे पर कमेंट बाजी कर रहे थे.

राखी सावंत लगातार महीप सिंह पर कमेंट पास कर रहीं थी. जिसके चलते उनको गुस्सा आ गया था.

महीप सिंह ने भी फिर गुस्से में राखी सावंत को बुरा-भला कहना शुरु कर दिया था.

जिस समय राखी और महीप एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे. उस समय एक कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस चल रहा था.

महीप सिंह के कमेंट से गुस्सा होकर राखी सावंत ने चलते शो में अपनी कुर्सी को उठाकर स्टेज पर फेक दिया.

राखी सावंत ने कुर्सी को स्टेज पर फेकने के बाद महीप सिंह को कहा, 'अब तू चुप.. बहुत देर से बकवास कर रहा है'.

राखी सावंत अपनी इस हरकत के बाद शो छोड़कर चली गईं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

