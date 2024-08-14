Raksha Bandhan: गुमनामी के अंधेरों में खोए इन बॉलीवुड सितारों के भाई बहन

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जिनके भाई बहन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है।

दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा के बारे में भी लोग कम जानते हैं।

अनुष्का शर्मा के भाई का नाम कर्णेश शर्मा है जिनको कोई नहीं जानता।

शहनाज शाहरुख खान के साथ काफी कम नजर आती हैं।

बिपाशा बसु की बहन बिजोयेता बसु का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है।

प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ एक इंजीनियर हैं।

रितिका भवनानी को केवल रणवीर सिंह की शादी में ही देखा गया था।

रिया कपूर अपनी बहन सोनम की तरह सुपरस्टार नहीं बन पाईं।

