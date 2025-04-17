रॉयल ब्लू लुक में रकुल प्रीत ने ढाया कहर, फैंस बोले- ''तापमान तो अब...''

उनकी इन फोटोज को देख फैंस ने ढेरों कमेंट्स किए है. एक यूजर ने लिखा, ''ये लुक तो किलर है'', तो दूसरे ने कहा- ''तापमान तो अब रकुल ने ही बढ़ा दिया है.'' Source: Bollywoodlife.com