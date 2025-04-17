रॉयल ब्लू लुक में रकुल प्रीत ने ढाया कहर, फैंस बोले- ''तापमान तो अब...''
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 17, 2025
बॉलीवुड की ग्लैम रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में हैं.
इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी रॉयल ब्लू लुक में कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस दीवाने हो गए हैं.
उनका यह लुक समर सीजन के लिए एकदम परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन गया है.
रकुल प्रीत ने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी, जो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत दिख रही थी, बल्कि उनके फिगर को भी खूबसूरती से हाईलाइट कर रही थी.
इस ड्रेस में यूनिक शोल्डर कट, नेक पर स्टाइल और कॉर्सेट डिजाइन ने उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया है.
रकुल ने अपने लुक को स्टोन एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया है, उन्होंने स्टोन में ही सिल्वर रिंग पहनी हुई.
बात करें मेकअप की, तो रकुल ने चुना लाइट ग्लोइंग लुक जिसमें रेडिएंट बेस, न्यूड आईशैडो, हल्का ब्लश और ग्लॉसी पिंक लिप्स शामिल हैं.
वहीं, बेबी स्टाइल के साथ उन्होंने हेयर बन बनाया है , जो उनके पूरे समर लुक को और भी फ्रेश और खूबसूरत बना रहा है.
उनकी इन फोटोज को देख फैंस ने ढेरों कमेंट्स किए है. एक यूजर ने लिखा, ''ये लुक तो किलर है'', तो दूसरे ने कहा- ''तापमान तो अब रकुल ने ही बढ़ा दिया है.''
