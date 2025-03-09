रकुल प्रीत सिंह ने मालदीव में पति पर लुटाया प्यार, बोल्ड अदाओं पर फिदा फैंस
Shashikant Mishra
| Mar 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
रकुल प्रीत सिंह इन दिनों मालदीव में अपने पति और फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने मालदीव से अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनमें वो मोनोकिनी पहन कर पोज देती नजर आ रही हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने पूल के अंदर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. उनकी बोल्ड अदाओं पर फैंस फिदा हो रहे हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने अपने पति जैकी भगनानी के साथ रोमांटिक पोज दिया जो लोगों को पसंद आया.
रकुल प्रीत सिंह के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी मालदीव वेकेशन पर नजर आए हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने अपने पति जैकी भगनानी और अन्य लोगों के साथ पूल में एंजॉय किया.
रकुल प्रीत सिंह की तस्वीरें वायरल होते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
