Karwachauth: दर्द में भी Rakulpreet Singh ने रखा व्रत
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह को हाल ही में जिम करते वक्त पीठ में चोट लग गई थी.


पीठ में चोट लगने के बावजूद भी रकुलप्रीत ने अपने पति के लिए करवाचौथ किया.


रकुलप्रीत सिंह ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ का व्रत रखा.


रकुल ने करवाचौथ की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.


रेड आउटफिट में रकुल और जैकी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं.


तस्वीरों में रकुलप्रीत सिंह की बैक पर बेल्ट बंधी हुई नजर आ रही है.


जैकी भगनानी ने भी रकुलप्रीत सिंह के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था.


बता दें, रकुलप्रीत सिंह ने 21 फरवरी को जैकी भगनानी से शादी की.


