हाई बन, ऑफ शोल्डर ड्रेस में रकुल प्रीत ने दिखाया अब तक का सबसे बोल्ड अंदाज, आपने देखा?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 23, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अक्सर अपनी खूबसूरती से फैंस को अपना दीवाना बनाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस ने अब तक का सबसे बोल्ड और हॉट लुक फैंस के साथ शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत ने अब हाई बन और ऑफ शोल्डर ड्रेस में कहर ढाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
ड्रीम शाइन लुक में एक्ट्रेस बेहद कातिल लग रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी लिखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह ने कैप्शन में लिखा, 'सपनों में लिपटी चांदी सी चमक.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह रकुल की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में देखा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सिंपल लुक में भी कहर ढा रहीं 'सीता', साई पल्लवी की सादगी के आगे फीकी पड़ी बॉलीवुड हसीनाएं
अगली वेब स्टोरी देखें.