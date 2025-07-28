रकुल प्रीत सिंह ने स्टाइलिश ड्रेस में ढाया कहर, सिजलिंग पोज से जीता फैंस का दिल, देखें तस्वीरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 27, 2025
अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली रकुल प्रीत सिंह ने फिर से फैंस को घायल कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल ने हाल ही में अपनी कुछ लेटेस्ट स्टाइलिश लुक में तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में रकुल बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने लिखा. 'जब जीवन आपको धूप दे... तो उसे...'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का ये लुक और अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वह इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि रकुल जल्द ही 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आने वाली हैं. खबरों की मानें तो यह इसी मूवी इसी साल रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ईशा मालवीय ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का पारा, ट्रेडिशनल लुक में लगाई आग, देखें दिलकश अंदाज
अगली वेब स्टोरी देखें.