Rakul Preet का दिखा ग्लैम अंदाज, फोटो देख फैंस की फटी रह गईं आंखें
Masummba Chaurasia
| Jan 27, 2025
रकुल प्रीत अपनी एक्टिंग स्किल से फैंस के दिलों पर राज करतीं हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहतीं हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहतीं हैं.
हाल ही में रकुल प्रीत सिंह ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो वायरल हो गईं.
राकुल का लुक इन तस्वीरों में बेहद हॉट और ग्लैम नजर आ रहा है.
एक्ट्रेस ने रेड ब्रा और डेनिम की जींस के साथ ग्रे फॉर्मल ब्लेजर कैरी किया हुआ है, जो उनके स्टाइल को हॉट बना रहा है.
उन्होंने अपने इस लुक को पोनीटेल और मिनिमल मेकअप के साथ कम्प्लीट किया है.
रकुल प्रीत सिंह के लुक को पोनीटेल ने और भी ज्यादा निखार दिया है, इस पर उनका डोर पर खेड़े होकर एक से बढ़कर एक पोज देना कातिलाना है.
एक्ट्रेस ने अपने इस आउटफिट के साथ एक कान में ही लॉन्ग ईयररिंग पहने हैं, जो उनके लुक को क्लासी दिखा रहा है.
रकुल की इन फोटोज पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में यूजर हार्ट वाले और फायर वाले ईमोजी पोस्ट कर रहे हैं.
