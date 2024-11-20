'सनातनी होकर...' दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर ट्रोल हुए राम चरण

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 20, 2024

साउथ के सुपरस्टार राम चरण जल्द ही 'गेमचेंजर' मूवी में नजर आने वाले हैं.

यह फिल्म जनवरी में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.

इस फिल्म की रिलीज से पहले राम चरण दरगाह में चादर चढ़ाने पहुंचे, जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.

इन तस्वीरों में राम चरण दरगाह में मन्नत मांगते दिख रहे हैं.

लेकिन इन फोटोज के सामने आने के बाद एक्टर को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है.

एक यूजर ने लिखा, 'कट्टर सनातनी होकर भी ऐसी हरकत.'

तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप ये क्या सीख दे रहे हैं लोगों को?'

बता दें कि राम चरण अयप्पा के दर्शन करने भी पहुंचे थे.

