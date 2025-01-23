अगले 3 महीने तक जेल की चक्की पीसेगा बॉलीवुड का ये फिल्ममेकर, 7 साल पुराने...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

बॉलीवुड का एक फिल्ममेकर ऐसा है जिसे हाल ही में जेल जाना पड़ गया है. 7 साल पुराने केस ने इस फिल्ममेकर को बुरा फंसा दिया है. चलिए जानते हैं कि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं.

यहां हम राम गोपाल वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं जिनको कोर्ट ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. 7 साल पहले राम गोपाल वर्मा पर चेक बाउंस का एक केस किया गया था. इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको सजा दी है.

2018 में हुए इस केस में कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को दोषी करार दिया है. कुछ समय पहले ही राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है. इस खबर ने राम गोपाल वर्मा के फैंस को परेशान कर दिया है.

तेलंगाना टुडे की मानें तो राम गोपाल वर्मा को धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है. 3 महीने की जेल के अलावा राम गोपाल वर्मा को 3.75 लाख रुपए भी हर्जाने के तौर पर देने होंगे.

अगर राम गोपाल वर्मा तीन महीने में शिकायतकर्ता को ये रकम अदा नहीं दे पाए तो उन्हें तीन महीने और जेल में काटने पड़ जाएंगे. हंगामा मचते ही राम गोपाल वर्मा ने इस केस को लेकर कमेंट किया है.

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, ये केस मेरे एक पूर्व कर्मचारी से जुड़ा हुआ है. मेरे वकील इस केस पर काफी मेहनत कर रहे हैं. मामला फिलहाल कोर्ट में है. इसके अलावा मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता.

इस दौरान राम गोपाल वर्मा ने दावा किया कि उनको गलत केस के जरिए फंसाया जा रहा है. हालांकि इससे पहले भी राम गोपाल वर्मा पुलिस कचहरी के चक्कर में फंस चुके हैं.

एक नेता पर कमेंट करने की वजह से राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर हो गई थी. जिसके बाद राम गोपाल वर्मा गिरफ्तारी के डर से घर छोड़कर भाग गए थे.

