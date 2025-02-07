अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर..., किसी जमाने में इतनी हसीन दिखती थी 'रामायण' की कैकई, लट्टू हो जाते थे...

आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मा खन्ना एक प्रफोशनल डांसर भी हैं. पद्मा खन्ना ने पिंडत बिरजू महाराज से डांस सीखा है. यही वजह है जो पद्मा खन्ना को कई बार बॉलीवुड फिल्मों में डांस करते हुए देखा जा चुका है. Source: Instagram