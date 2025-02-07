अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर..., किसी जमाने में इतनी हसीन दिखती थी 'रामायण' की कैकई, लट्टू हो जाते थे...
'रामायण' की कैकई यानी पद्मा खन्ना बॉलीवुड की उन सीनयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया पर भी राज किया है. पद्मा खन्ना बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
पद्मा खन्ना ने फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर बवाल मचा दिया था. पद्मा खन्ना का गाना सजना है मुझे सजना के लिए... आज भी लोगों की जबान से नहीं उतर पाया है.
एक जमाना था जब लोगों ने पद्मा खन्ना को बिग बी की पत्नी के तौर पर ही पहचानना शुरू कर दिया था. लोगों को लगता था कि सच में अमिताभ और पद्मा खन्ना शादीशुदा हैं.
80 के दशक में पद्मा खन्ना ने हिंदी के साथ साथ कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है. 1987 में पद्मा खन्ना को रामायण में कैकेई का किरदार निभाने को मिला.
कैकेई बनकर पद्मा खन्ना ने सफलता के झंड़े गाढ़ दिए थे. लोग आज भी पद्मा खन्ना के इस किरदार को भुला नहां पाए हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मा खन्ना एक प्रफोशनल डांसर भी हैं. पद्मा खन्ना ने पिंडत बिरजू महाराज से डांस सीखा है. यही वजह है जो पद्मा खन्ना को कई बार बॉलीवुड फिल्मों में डांस करते हुए देखा जा चुका है.
पद्मा खन्ना का जन्म बनारस में हुआ था. बैजंतीमाला की मदद से पद्मा खन्ना ने बॉलीवुड में एंट्री की थी. हालांकि बेहतरीन अदाकारा होने के बाद भी पद्मा खन्ना बॉलीवुड की टॉप अदाकारा न बन सकीं.
गंगा मईया तोहे पियरी चढ़ईवो नाम की भोजपुरी फिल्म के जरिए पद्मा खन्ना ने पहली बार एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. जॉनी मेरा नाम फिल्म में कैबरे डांसर बनकर पद्मा खन्ना ने हंगामा मचा दिया था.
