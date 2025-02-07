अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर..., किसी जमाने में इतनी हसीन दिखती थी 'रामायण' की कैकई, लट्टू हो जाते थे...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 07, 2025

'रामायण' की कैकई यानी पद्मा खन्ना बॉलीवुड की उन सीनयर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया पर भी राज किया है. पद्मा खन्ना बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

Source: Instagram

पद्मा खन्ना ने फिल्म सौदागर में अमिताभ बच्चन की पत्नी बनकर बवाल मचा दिया था. पद्मा खन्ना का गाना सजना है मुझे सजना के लिए... आज भी लोगों की जबान से नहीं उतर पाया है.

Source: Instagram

एक जमाना था जब लोगों ने पद्मा खन्ना को बिग बी की पत्नी के तौर पर ही पहचानना शुरू कर दिया था. लोगों को लगता था कि सच में अमिताभ और पद्मा खन्ना शादीशुदा हैं.

Source: Instagram

80 के दशक में पद्मा खन्ना ने हिंदी के साथ साथ कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है. 1987 में पद्मा खन्ना को रामायण में कैकेई का किरदार निभाने को मिला.

Source: Instagram

कैकेई बनकर पद्मा खन्ना ने सफलता के झंड़े गाढ़ दिए थे. लोग आज भी पद्मा खन्ना के इस किरदार को भुला नहां पाए हैं.

Source: Instagram

आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मा खन्ना एक प्रफोशनल डांसर भी हैं. पद्मा खन्ना ने पिंडत बिरजू महाराज से डांस सीखा है. यही वजह है जो पद्मा खन्ना को कई बार बॉलीवुड फिल्मों में डांस करते हुए देखा जा चुका है.

Source: Instagram

पद्मा खन्ना का जन्म बनारस में हुआ था. बैजंतीमाला की मदद से पद्मा खन्ना ने बॉलीवुड में एंट्री की थी. हालांकि बेहतरीन अदाकारा होने के बाद भी पद्मा खन्ना बॉलीवुड की टॉप अदाकारा न बन सकीं.

Source: Instagram

गंगा मईया तोहे पियरी चढ़ईवो नाम की भोजपुरी फिल्म के जरिए पद्मा खन्ना ने पहली बार एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. जॉनी मेरा नाम फिल्म में कैबरे डांसर बनकर पद्मा खन्ना ने हंगामा मचा दिया था.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: शादी-पार्टी में दिखाना है हुश्न का जलवा? परफेक्ट है सोनाक्षी सिन्हा के ये...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.