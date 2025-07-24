सिंपल लुक में भी कहर ढा रहीं 'सीता', साई पल्लवी की सादगी के आगे फीकी पड़ी बॉलीवुड हसीनाएं
Sadhna Mishra
| Jul 23, 2025
साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों 'रामायण' में सीता के रोल को लेकर सुर्खियों में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने सिंपल लुक से भी लोगों का घायल कर दिया.
इन फोटोज में एक्ट्रेस का बेहद सादगी भरा लुक देखने को मिल रहा है, जो फैंस के दिल को छू गया है.
बता दें कि, साईं पल्लवी रियल हो या रील लाइफ वह हमेशा सिंपल लुक से ही लोगों का दिल जीतती हैं.
तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मेन मन में आने वाले कुछ ख्याल.'
कुछ पिक्चर्स में साई वेकेशन एंजॉय करती दिखीं तो एक में सिंपल साड़ी में बेहद प्यारी लग रही हैं.
साई पल्लवी अब बॉलीवुड फिल्म 'रामायण' में सीता मां का किरदार निभाने जा रही हैं.
