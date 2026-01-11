साल 2026 में रिलीज होंगी ये 5 धांसू फिल्में, लिस्ट देख खिल उठेगा आपका भी चेहरा
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 11, 2026
साल 2026 सिने लवर्स के लिए काफी शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली हैं, जिनमें से 5 के बारे में हम आपको यहां बताने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पहले नंबर पर पैन इंडिया फिल्म 'रामायण' है, जिसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के कई धुरंधर नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे नंबर पर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' है. जिसके पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
तीसरे नंबर पर केजीएफ स्टार यश की पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' है. ये भी इसी साल रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
चौथे नंबर पर शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' है, जिसका हाल ही में टीजर जारी हुआ था, जो फैंस को खूब पसंद आया.
Source:
Bollywoodlife.com
पांचवे नंबर पर सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' है, जो इस साल सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'दम लगा के हईशा' की सीधी-सादी भूमि ने बिकिनी में ढाया कहर, बोल्डनेस देख छूटे फैंस के पसीने!
अगली वेब स्टोरी देखें.